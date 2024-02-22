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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شئون البيئة: مشروع مجمع إدارة المخلفات كان حلما كبيرا وهو الأكبر بالشرق الأوسط

مخلفات
مخلفات

قال الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إن مشروع مجمع إدارة المخلفات كان حلما كبيرا لإدارة المخلفات بكافة انواع المخلفات، موضحا أن هذا المجمع هو أكبر مجمع لإدارة المخلفات في الشرق الاوسط بمساحة 1200 فدان.


وأضاف على ابو سنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن هناك إدارة لإدارة المخلفات الخطرة والطبية والبلدية والهدم البناء ومدافن صحية على أعلى مستوى، موضحا أن البنك الدولي يسهم بالبنية التحتية، ولفت إلى أنهم وضعوا اليوم حجر الأساس للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان ولكن الأعمال مستمرة منذ 3 شهور.


واكمل انه "ده أكبر مجمع لإدارة المخالفات وهيحل مشكلة المخلفات في القاهرة الكبرى والقليوبية لمدة 50 سنة قادمة ويركز على بنية".

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