كل السلع موجودة بسعر رخيص.. تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان بالأقصر|شاهد

تشهد محافظة الأقصر إقبالا كبيرا من المواطنين على معارض " اهلا رمضان"،حيث تم طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بحسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، .

يقول الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر انه تم فتح سلسلة من معارض اهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة بدأت بمعرض بمدينة الأقصر بمنطقة ساحة أبو الحجاج ، تم تبعها فتح معارض بمركز القرنة وإسنا وأرمنت والبياضية والطود والزينية وطيبة.

وأوضح “ مختار ” بأنه تم توفير جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% على السلع الغذائية، طبقًا لقرارات وزارة التموين بتوفير منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وشهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اليوم ، افتتاح معرض جديد من معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية الأساسية وبلح وياميش شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة للمواطنين، وسط حالة من الإقبال الكبيرة من المواطنين لشراء السلع المخفضة.

وذلك بإشراف رجال إدارة تموين إسنا بقيادة بقيادة نجلاء عبد المعز طه مدير إدارة تموين إسنا، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بالإدارة، بالتعاون مع منصور فرج، والمهندس حسام عبود، وجمال هدية، ومحمد يحيي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر.

ويشارك في معرض «أهلًا رمضان» بإسنا عدد كبير من التجار، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كل أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة «تين، مشمش، خروب»، سوبيا، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

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