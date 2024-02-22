بعد عطل الطائرة .. وصول بعثة الأهلي لأحد فنادق العاصمة الغانية أكرا.. صور

أعلن النادي الأهلي وصول بعثة الأهلي لأحد فنادق العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد تعرض الطائرة التي تقل البعثة إلى ظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة .

وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء أمس إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود.

وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي.

وتقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

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