نزيف الأنف في فصل الشتاء يمكن أن يكون ناجمًا عن عدة أسباب، وإليك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى نزيف الأنف في فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

ماذا يعني نزيف الأنف فى الشتاء؟

الجو الجاف: في فصل الشتاء، يكون الجو عادةً جافًا بسبب استخدام أنظمة التدفئة المركزية وتشغيل المدافئ.

هذا الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تشقق الأغشية المخاطية في الأنف وزيادة احتمالية حدوث نزيف.

تغير درجات الحرارة: يحدث تغير درجات الحرارة بين الهواء البارد في الخارج والهواء الدافئ في الداخل عندما ننتقل من الخارج إلى الداخل والعكس.

هذا التغير الحاد في درجة الحرارة يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية في الأنف ويسبب نزيفًا.

الاحتكاك والتهيج: قد يحدث احتكاك وتهيج للأغشية المخاطية في الأنف نتيجة استخدام المناديل الورقية بشكل متكرر لمسح الأنف أو بسبب استخدام حفاضات الأنف، هذا الاحتكاك المستمر يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث نزيف.

الأنف الحساس: قد يكون الأنف لدى بعض الأشخاص أكثر حساسية في فصل الشتاء نتيجة لتعرضه لمسببات الحساسية مثل الغبار أو العوامل البيئية الأخرى.

هذه الحساسية يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأنف والأوعية الدموية الضعيفة والنزيف.

إذا كنت تعاني من نزيف الأنف المتكرر في فصل الشتاء، فقد ترغب في اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من حدوثه، مثل:

ضبط الجو في المنزل.

استخدام مرطب أنفي لترطيب الأغشية المخاطية في الأنف.

تجنب استخدام المناديل الورقية بشكل متكرر واستخدام حفاضات الأنف الناعمة.

تجنب تنظيف الأنف بقوة أو خلخلة الأنف بشكل مفرط.

ارتداء ملابس دافئة وحماية الأنف من التعرض المباشر للبرد.

إذا استمر نزيف الأنف أو كان شديدًا ومستمرًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة بشكل فردي وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.