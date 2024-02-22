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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة.. الأهلي يطلب رسميا تأجيل مباراة ميدياما الغاني

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الخميس، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

 

سعر السكر الحر بـ 27 جنيها .. مساعد وزير التموين: الوزارة تبيع بهذا السعر
سعر السكر وأماكن تواجدة أصبح يشغل بال كثير من المواطنين ، وماهو سعر كيلو السكر العادل التي توفرة أماكن التوزيع "سوبرماركت" ،ومدى توفره  في السوق المحلى ، بالإضافة إلي تساؤلات عديدة يطرحها جمهور السوشيال ميديا حول موعد انتهاء أزمة السكر.


اخلص منه| مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء
الاتجار في الدولار في السوق السوداء جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.


الاهلي يطلب رسميا تأجيل مباراة ميدياما الغاني
أعلن الإعلامي محمد فاروق  عن طلب الأهلي رسميا  تأجيل مباراة ميدياما الغاني  بعد تعرض الطائرة لظروف خاصة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا
كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد كواليس عدم سفر نجم الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا مع بعثة فريق إلي غانا لمواجهة فريق ميدياما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


بعد فسخ خطبتها.. حقيقة ارتباط الفنانة رنا رئيس
كشفت الفنانة رنا رئيس، عن طقوسها في عيد الحب الماضي، وردت على التساؤلات التي ترددت حول حقيقة ارتباطها بعد فسخ خطبتها.


غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة
قالت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، إن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


شكري وبن فرحان يبحثان الوضع في غزة
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية التقى يوم ٢١ فبراير الجاري مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن
تراجعت أسعار الحديد اليوم الخميس بشكل ملحوظ، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن.

 

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