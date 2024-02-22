انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد كواليس عدم سفر نجم الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا مع بعثة فريق إلي غانا لمواجهة فريق ميدياما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال إبراهيم : تم إعلام إدارة الأهلي من كهربا منذ أسبوعين بشأن رغبته في عدم السفر لـ غانا بسبب رغبته في حضور فرح شقيقته.

وتابع : كان رد الأهلي رفض طلب كهربا من أجل المشاركة ومحاولة تعديل موعد الزفاف، لكن كهربا أصر على موقفه وبالتالي تم تحويل الأمر إلى الجهاز الفني للبت في الأمر.

وأضاف عبد الجواد : ثم عرض الأمر على كولر، وكان رده بالرفض ايضا لعدم جاهزية وسام أبو علي وعودته من الإصابة.



واستكمل :واصبح كهربا يخوض التدريبات وسط حالة من عدم الجدية والتركيز، بسبب رفض كولر طلب كهربا بعدم السفر، بعدها كولر استدعى كهربا وقاله انت بره حساباتي في مباراة ميدياما، بالمستوى اللى بتقدمه في التدريبات مش هيخليك تلعب المباراة حتى لو سبت فرح أختك، وبالتالي تم استبعاد كهربا فنيًا من القائمة.