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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملة نادرة.. إبراهيم عبد الجواد يتغزل بأعضاء مجلس الزمالك

صدى البلد

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  بأعضاء مجلس الزمالك عمرو أدهم وحسين السيد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : عملة نادرة وليهم دور كبير جدًا في حل أزمة القيد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما امس، في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في دوري Nile

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع نادي أبو سليم الليبي في المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الـ25 من شهر فبراير على ملعب فريق أبو سليم الليبي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

الزمالك عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم تصريحات حسين السيد

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