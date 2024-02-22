ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي موديست عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: شادي حبشي "موديست يعاني من ظروف أسرية صعبة بسبب أن ابنته الكبرى تعاني من مرض مزمن، وطلبه السفر الإستثنائي الأخير من الأهلي كان بسببها، بالمناسبة هو رفض عرض خيالي كبيرا جداً لنفس السبب في الصين عام 2017.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط

واصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الاهلي

ويؤدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح غدً الأربعاء على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث يسبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.