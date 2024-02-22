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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل نارية بشأن مستقبل زيزو

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي محمد النبهاوي بشأن نجم الزمالك الشهير بـ زيزو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال محمد البنهاوي :  الزمالك يبدأ مناقشة مستقبل زيزو، وممكن ان يتم إعارته لمدة موسم.

وكان قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في دوري Nile

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع نادي أبو سليم الليبي في المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الـ25 من شهر فبراير على ملعب فريق أبو سليم الليبي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

زيزو مصير زيزو مستقبل زيزو إبراهيم عبد الجواد

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