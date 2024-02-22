غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، إن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف بالقصف منطقة خربة العدس، شمال شرقي رفح.

وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين، أن تدفق المساعدات التي تدخل غزة من مصر توقف تقريباً في الأسبوعين الماضيين.

ومنذ التاسع من فبراير تظهر الأرقام اليومية انخفاضاً حاداً في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أزمة الجوع.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة انخفض المتوسط ​​اليومي في الفترة من التاسع حتى 20 فبراير إلى 57 شاحنة فقط.

وفي سبعة من تلك الأيام، تمكنت 20 شاحنة فقط أو أقل من العبور. ولم تنجح سوى أربع شاحنات في دخول قطاع غزة يوم 17 فبراير.

وعمليات التسليم عبر معبر رفح بين مصر وغزة متوقفة بشكل شبه كامل.

وتصل من حين لآخر شحنات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل ومصر، وكثيراً ما يتم تعطيلها من محتجين إسرائيليين يحاولون منع عمليات التسليم.