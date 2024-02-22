«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

تراجعت أسعار الحديد اليوم الخميس بشكل ملحوظ، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن.

12 ألف جنيه تراجع

وكان أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، كشف إن أسعار الحديد انخفضت في السوق من 10 إلى 12 ألف جنيه، وتتراوح الأسعار من أرض المصنع من 48 لـ49920 جنيه، ويصل للمستهلك من 50 لـ52 أو53 ألف في محافظات الصعيد.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونه ان أسعار مواد البناء مرت بحالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وخاصة الحديد الذي زادت أسعاره في أول يناير ثلاث مرات لأكثر من 10 آلاف جنيه، ليصل سعره من 45 إلى 55 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك بـ62 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هناك حالة من الركود في السوق بصفة عامة، وأن هناك بعض المصانع تصدر، ولكي توفر حصيلة دولارية لتستورد المواد الخام، يؤدي إلى نقص السلع في السوق، ولكن بصفة عامة السلع موجودة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وبحسب أخر تحديث على بوابة الأسعار الحكومية، سجل سعر طن الحديد الاستثماري تراجعا بنحو 733 جنيهًا اليوم، ليصل سعره إلى 53 ألفًا و31 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر طن حدید عز اليوم

كما هبط سعر حديد عز اليوم الخميس بحسب أخر تحديث للأسعار، ليتراجع إلى بـ54 ألفًا و669 جنيهًا، بتراجع قدره 673 جنيهًا.

وجاءت آخر أسعار الحديد كالتالي:

- سعر حديد المصريين ، نحو 52 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية، 55 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 49 ألفًا و500 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 49 ألفًا و500 جنيه.

- حديد المراكبي، سجل 49 ألفًا و920 جنيهًا.

- سعر طن حدید مصر ستیل ، 49 ألفًا و750 جنيهًا للطن.

- سعر طن حديد العتال، 55 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 45 ألفًا و500 جنيه.