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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الحديد 12 ألفا من أعلى سعر.. فرصة لراغبي البناء

سعر الحديد
سعر الحديد

انخفاض أسعار الحديد 12 ألفا .. انخفضت أسعار الحديد اليوم، في السوق المصري من أعلي سعر وصلت إليه مسجلة 12 ألف جنيه انخفاضا.

سعر طن الحديد اليوم

و يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب اسعار طن الحديد في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر الحديد اليوم

ويبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم الاثنين، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

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اسعار الحديد اليوم 

  1. بيانكو 51,000 
  2. عز  54,500 
  3. بشاى 54,000 
  4. مصر الوطنية للصلب العتال  53,000 
  5. المعادى 52,000 
  6. الكومى 52,000 
  7. المراكبى 54,000 
  8. عطية 52,500 
  9. العشرى 50,000 
  10. المصريين المصريين 53,000 
  11. الجيوشى   52,000 
  12. سرحان  52,000 
  13. مصر ستيل  51,000 

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

سعر طن الحديد اليوم
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