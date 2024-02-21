انخفاض الحديد 12 ألفا من أعلى سعر.. فرصة لراغبي البناء

انخفاض أسعار الحديد 12 ألفا .. انخفضت أسعار الحديد اليوم، في السوق المصري من أعلي سعر وصلت إليه مسجلة 12 ألف جنيه انخفاضا.
سعر طن الحديد اليوم
و يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب اسعار طن الحديد في الأسواق.
سعر الحديد اليوم
ويبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم الاثنين، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.
اسعار الحديد اليوم
- بيانكو 51,000
- عز 54,500
- بشاى 54,000
- مصر الوطنية للصلب العتال 53,000
- المعادى 52,000
- الكومى 52,000
- المراكبى 54,000
- عطية 52,500
- العشرى 50,000
- المصريين المصريين 53,000
- الجيوشى 52,000
- سرحان 52,000
- مصر ستيل 51,000
ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.