انخفاض الحديد 12 ألفا من أعلى سعر.. فرصة لراغبي البناء

انخفاض أسعار الحديد 12 ألفا .. انخفضت أسعار الحديد اليوم، في السوق المصري من أعلي سعر وصلت إليه مسجلة 12 ألف جنيه انخفاضا.

سعر طن الحديد اليوم

و يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب اسعار طن الحديد في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر الحديد اليوم

ويبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم الاثنين، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

اسعار الحديد اليوم

بيانكو 51,000 عز 54,500 بشاى 54,000 مصر الوطنية للصلب العتال 53,000 المعادى 52,000 الكومى 52,000 المراكبى 54,000 عطية 52,500 العشرى 50,000 المصريين المصريين 53,000 الجيوشى 52,000 سرحان 52,000 مصر ستيل 51,000

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.