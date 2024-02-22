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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد فسخ خطبتها.. حقيقة ارتباط الفنانة رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس

كشفت الفنانة رنا رئيس، عن طقوسها في عيد الحب الماضي، وردت على التساؤلات التي ترددت حول حقيقة ارتباطها بعد فسخ خطبتها. 

وقالت رنا رئيس في لقاء مع صدى البلد: «ما احتفلتش بعيد الحب، وقضيته في البيت، روحت عملت بيتزا وقعدت آكل وأنا بحب الطبخ وشاطرة فيه وبعمل أكلات كتير».

وأكدت رنا رئيس أن حياتها الشخصية خط أحمر ولا تحب الحديث عنها في الإعلام، رافضة التعليق على إذا كانت في علاقة ارتباط أم لا خلال الفترة المقبلة. 

 

رنا رئيس - فيلم عيسى

وكانت كشفت الفنانة رنا رئيس في لقاء لـ صدي البلد، عن كواليس مشاركتها في فيلم عيسى، مشيرة إلى أن دورها في الفيلم مختلف لأن الفيلم يناقش الكثير من القضايا، معربة عن أملها بأن تنال الشخصية إعجاب الجمهور فهو دور جديد ومميز ومختلف عما قدمته سابقا. 

وأضافت رنا رئيس، أنها تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل للاذكياء فقط وهو كوميدي، بالإضافة إلى مسلسل سر إلهي، لافتة إلى أنها سعيدة جدا بتكرار العمل مع الفنان القدير خالد الصاوي. 

وأعربت رنا رئيس عن سعادتها بمشاركتها مع الفنان مينا مسعود، بفيلم عيسى، واستطردت أنه سوف يكون هناك جزء ثالت لمسلسل موضوع عائلي، وعلقت قائلة: “قلبي هو معياري في اختبار الأدوار”. 

 

فيلم عيسى

وتدور احداث فيلم عيسى، في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق، أحداثه تحمل في نهايتها عدد من الصدمات والمفاجأت. 

فيلم عيسى بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، أحمد سلامة، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين ، ومن تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 

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