حبس المتهمين بالسطو المسلح على منزل في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 أشخاص قاموا بالسطو على منزل بدائرة مركز شرطة طوخ وسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية وتقييد مالك المنزل وزوجته بالحبال والتعدى عليهما بالضرب .



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ لمامور مركز شرطة طوخ بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من منزل بدائرة المركز .



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين وطالب قاموا بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل منزل بدائرة مركز شرطة طوخ عقب تكبيل وتكميم مالك المنزل وزوجته "مسنان" والتعدى عليهما بالضرب وإصابتهما وتهديدهما بسلاح نارى.



وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليهما بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل مسكنهما وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المصوغات الذهبية المستولى عليها.