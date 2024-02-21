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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيزاوى: بدء إجراءات الكشف الطبي لاشتراك 15 ألف عضو عامل بجامعة بنها

جانب من الكشف الطبى
جانب من الكشف الطبى

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بدء إجراءات الكشف الطبي لـ 15000 ألف من منتسبي جامعة بنها وذلك في إطار الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل .
وأكد " الجيزاوي " علي اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم ، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية .
وأضاف " الجيزاوي "  أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يذكر أن اليوم بدأت إجراءات الكشف الطبي علي منسوبي الجامعة بكليتى التجارة والآداب ،  بحضور الأستاذ رفعت نان أمين الجامعة للشئون الإدارية وذلك فى إطار تنوع الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبى الجامعة.
الجدير بالذكر ان منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أحد المصادر الهامة التي توفر الرعاية الصحية وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية ، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها منظومة التامين الصحي الشامل منتسبي جامعة بنها

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