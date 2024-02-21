جامعة بنها: الكشف على 317 حالة بقافلة طبية مجانية في كفر الجمال بطوخ

نظمت جامعة بنها ، قافلة طبية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية ، وإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيةورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك فى القافلة أطباء في تخصصات (جراحة العظام ، الأطفال ، أمراض الباطنة) ، كما شارك فيها أطباء صيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 317 حالة مرضية من اهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة واجراء العمليات اللازمة حسب الحالة المرضية.