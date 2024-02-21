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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها: الكشف على 317 حالة بقافلة طبية مجانية في كفر الجمال بطوخ

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

نظمت جامعة بنها ، قافلة طبية  بقرية كفر الجمال بمركز طوخ ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.
وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية ، وإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيةورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشارك فى القافلة أطباء في تخصصات (جراحة العظام   ، الأطفال ، أمراض الباطنة) ، كما شارك فيها أطباء صيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.
وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 317 حالة مرضية من اهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة واجراء العمليات اللازمة حسب الحالة المرضية.

جامعة بنها إدارة مستشفيات بنها الجامعية المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أمراض الباطنة تطوير القرى المصرية توقيع الكشف الطبى

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