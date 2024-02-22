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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس

صدى البلد

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في رام الله، إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن 9 إسرائيليين، أصيب منهم 3 بإصابات خطيرة في عملية إطلاق نار على مفترق طرق قرب بلدة "زعيم" شرقي القدس المحتلة صباح اليوم، الخميس.

وأضافت "السلامين"، خلال مدخلة، أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مقتل أحد الجنود بعدما كانت إصابته خطيرة، وبذلك يكون هناك إصابتان خطيرتان في الحادث، كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن منفذي العملية هم 3 مقاومين فلسطينيين تواجدوا على مقربة من الحاجز العسكري في شرقي بلدة "زعيم"، وأطلقوا النار باتجاه الجنود واشتبكوا معهم، ما أدى لإصابة 2 من الفلسطينيين منفذو هذه العملية.

وأوضحت أنه كانت هناك ملاحقة من قبل جنود الاحتلال لشخص ثالث، ليعلن جيش الاحتلال أنه تم تحييد 3 فلسطينيين، ولا يُعلم بعد عن استشهادهم أو حتى اعتقالهم في هذه الأثناء.

ولفتت إلى أن المنفذين الذين استخدموا أسلحة أوتوماتيكية من نوع "إم 16" على هذا الحاجز، وعدد الضحايا بدرجات متفاوتة من الإصابات، وهناك حالة من التوتر تسود المنطقة، والبعض قال في مستوطنة "معالية أدوميم" إن هناك أخبارا بعدم خروج المستوطنين هناك من منازلهم، وبالتالي هذا الحدث صعب وكبير للغاية.

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