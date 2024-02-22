7 ألاف مركز ثابت ومتحرك.. زيادة منافذ وشودار طرح السلع استعدادا لـ رمضان

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم برفع الإستعدادات الخاصة بها طوال شهر رمضان الكريم، والتي تكون على مدار الـ24 ساعة، والذى يتمثل في البدء الفوري فى زيادة أعداد المنافذ والشودار التي تقوم بطرح سلع غذائية أساسية وإستراتيجية للمحافظات المصرية.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه أيضا يتم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والصناع للسلع الأساسية والإستراتيجية فى نطاق كل المحافظين، موضحا أن غرف العمليات تكون برئاسة المحافظين مع الربط بالغرفة المركزية فى وزارة التنمية المحلية.

وتابع الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات فى هذا الشأن، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل مصغرة تقوم بمتابعة توافر السلع بالأسواق، وكذلك الأمر الإعلان عن الأسعار فى المعارض والشوادر التابعة لها، حيث أنه خلال الشهر الماضي كان هناك حوالي مايزيد عن 7 ألاف مركز ثابت ومتحرك بالمحافظات لطرح السلع الإستراتيجية فى مبادرة رئيس الوزراء.