سفير الاتحاد الأوربي يتفقد مدينة شالي والمعالم الأثرية بواحة سيوة |صور

تفقد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة وحرمه والوفد المرافق عدد من المناطق الأثرية والتاريخية بواحة سيوة بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وخالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة ومحمد أنور مدير عام أداره السياحة بالمحافظة وذلك استكمالا لجولته السياحية بمحافظة مطروح ومركز ومدينة سيوة.



حيث بدأ زيارته بمدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي واستمع للحديث عن أعمال الترميم الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تنفذه شركة نوعية البيئة.

وقام بزيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات (قاعة تتويج الإسكندر الأكبر) وعين كليوباترا وجزيرة فطناس .

واستعرض رئيس مدينة سيوه جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، موضحا محوري البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي، ضمن خطط تطوير واحة سيوه مع الحفاظ علي الطابع البيئي للواحة، كما ألقى الضوء على خطط المحافظة للترويج السياحي للمناطق السياحية والأثرية التي تتفرد بها واحة سيوة، وجهود تطوير قلعه شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كونها أحد المزارات السياحية المهمة.



كما استعرض رئيس المركز، عددا من المقومات السياحية والأثرية بالواحة، وما تتمتع به من بيئات طبيعية متفردة، وكذا الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها واحة سيوة، والجهود المبذولة في فتح منافذ تسويقية جديدة لأرباب هذه الحرف، لإتاحة المزيد من فرص العمل والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بهذه الحرف والصناعات.



و تعرف على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة الآسيوية والمزارع السيوي وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة حيث أبدى سيادته إعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل وتمنى التوفيق لأهالي سيوة.

سفير الاتحاد الاوربي خلال تفقد المعالم الاثرية بسيوة

سفير الاتحاد الاوربي خلال تفقد المعالم الاثرية بسيوة