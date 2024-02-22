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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية : نتبنى استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي في المجال الطبي

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتبنى استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في منظومة التأمين الصحي الشامل. 


جاء ذلك خلال لقاء السبكي اليوم /الخميس / مع ستيف لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، ووفد مجلس الأعمال الأمريكي المصري -والذي يضم أنَّا بروس، مديرة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وجينا ارتسو مساعد مدير مجلس الأعمال المصري الأمريكي -، لبحث سبل دعم الاستثمار الصحي، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر.


ويأتى اللقاء كأحد مخرجات مؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2024 ، الذي شاركت هيئة الرعاية الصحية بفعالياته خلال الفترة من 29 يناير - 1 فبراير 2024 .


ونوه رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة خصبة للاستثمارات المضافة في محافظات منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتتطلع لتعزيز عدة مرتكزات ضمن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، ومنها محور الصيدلة والدواء، وتطبيق تكنولوجيا العلاج الشخصي، والصيدلة الاكلينيكية والصيدليات الخضراء، ورفع كفاءة العنصر البشري، إضافة إلى تعزيز محور الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت، وتطويع الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، لخدمة كافة مناحي الرعاية الصحية وبما يضمن كفاءة الخدمات وجودتها.


واستعرض الدكتور أحمد السبكي الطفرة الصحية التي شهدها القطاع الصحي المصري، والخطة الطموحة للتحول الصحي المرحلي في مصر، لافتًا أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 6محافظات، ومن المقرر تطبيقه في 5 محافظات أخري خلال العامين المقبلين، ليشمل نظام التغطية الصحية الشاملة كافة المصريين بحلول عام 2030، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأشار إلى أن أبرز موضوعات التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والأمريكي، ستشمل أكاديمية لتدريب القوى البشرية وذلك بالشراكة مع مستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن دعم الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق مع الشركات الكبرى لدعم مفهوم ميكنة الصيدليات وتطويع التكنولوجيا في القطاع الصحي، وذلك بما ييسر وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بأعلى معايير الجودة.


من جانبه ، أشاد نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، بالتحول الملحوظ في فكر القطاع الصحي في مصر والنقلة النوعية في مستوى وجودة الخدمات المقدمة، ، مؤكدا وضع ملف التعاون في مجال الرعاية الصحية في مصر على أجندة الأولويات.


بدوره ، أكد وفد مجلس الأعمال المصري الأمريكي سعى المجلس خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا لزيادة استثماراتها في مصر، وذلك لما لمسوه من وضوح الرؤية المستقبلية لمصر في قطاع الرعاية الصحية.

الرعاية الصحية مجلس الأعمال المصرى الأمريكى غرفة التجارة الامريكية

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