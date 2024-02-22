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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رشوة قيادات وزارة الري.. وصول المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة وسط حراسة مشددة

صدى البلد

رشوة قيادات وزارة الري.. وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"، وسط حراسة أمنية مشددة تمهيدا لبدء الجلسة .

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. وصول مسئولين كبار في رشوة وزارة الري للمحكمة

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. محاكمة مسئولين في وزارة الري


وقالت النيابة العامة في تحقيقاتها، إن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه منملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداءعمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال  تمهيداً لصرف المستحقات المالية، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

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IMG-20240222-WA0039
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