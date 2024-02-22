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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تتفوق على سامسونج.. تعرف على الهاتف الأكثر مبيعا في العالم

الهاتف الأكثر مبيعا
الهاتف الأكثر مبيعا في عام 2023

سجلت شركة آبل Apple الأمريكية، رقما قياسيا جديدا بحصولها على المراكز السبعة الأولى في مخطط مبيعات الهواتف الذكية العالمية لعام 2023، وهو أحدث إنجاز يعزز مكانة الشركة المهيمنة في سوق الهواتف الذكية.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، تعد هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها علامة تجارية واحدة مثل هذا الإنجاز، وأشار التقرير إلى أن شركة سامسونج احتلت المراكز المتبقية في قائمة العشرة الأولى، مما يمثل تحسنا طفيفا لعملاقة تصنيع هواتف أندرويد عن العام السابق.

الهاتف الأكثر مبيعا في عام 2023

برز هاتف آبل iPhone 14 كنجم العام، فهو يعد هاتف آيفون الأكثر مبيعا خلال عام 2023، حيث حقق مبيعات كبيرة في الولايات المتحدة والصين، على الرغم من تشابهه مع طراز الشركة السابق، ولكن هذا التغيير الطفيف لم يردع مشجعي آيفون عن شرائه الذين كانوا أكثر ميلا نحو متغيرات iPhone Pro الأكثر ثراءً بالميزات.

هاتف آبل iPhone 14 الأكثر مبيعا في عام 2023

ومن المثير للاهتمام أن سلسلة iPhone 15، التي تم إطلاقها في أواخر العام الماضي، صعدت بسرعة إلى قمة مخططات المبيعات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على حماس المستهلكين لأحدث هواتف آيفون.

وعلى الرغم من الأداء المستقر للمبيعات من شركة آبل، شهد السوق بشكل عام تحولا نحو الطرازات المتطورة وزيادة ملحوظة في حصة سوق الهواتف الذكية، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 20%، ويعزى هذا النمو جزئيا إلى توسع الشركة الأمريكية في الأسواق الناشئة مثل الهند والشرق الأوسط، حيث تجاوزت الهند بشكل ملحوظ علامة مبيعات iPhone البالغة 10 ملايين للمرة الأولى.

ويعد وجود سامسونج ضمن المراكز العشرة الأولى من خلال طرازاتها من سلسلة جلاكسي A، يسلط الضوء على أهمية تقديم القيمة في الأسواق العالمية التنافسية والمتنوعة، حيث حقق هاتف Galaxy A14 5G، على وجه الخصوص، نجاحا كبيرا في الهند، ليصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعا لهذا العام.

قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعا في العالم خلال 2023
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