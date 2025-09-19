قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
رياضة

لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي

محمود الخطيب وخالد مرتجي
محمود الخطيب وخالد مرتجي
سارة عبد الله

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وذلك لتوفيق أوضاعه طبقًا لتعديلات قانون الرياضة المصري.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي علي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وشكل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لجنة قانونية متخصصة لدراسة هذه التعديلات واتخاذ ما يلزم لضمان مستقبل النادي.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي انتشار لافتات للكابتن محمود الخطيب لمطالبته بالتراجع عن قراره عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وكتب على اللافتات وجودك قرار مش اختيار.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصدر بيانا اعتذر خلاله عن الترشح في الانتخابات المقبلة نظرا لدواع صحية.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالعدول عن قرار عدم الترشح في الانتخابات القادمة.

ووصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية لإجراء تعديلات النظام الأساسي.

واستقبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي محمود الخطيب بمظاهرة حب وترحاب مطالبين إياه بالعدول عن قراره نظرا لحاجة القلعة الحمراء إلي رموزه في قادم الأيام.

فعاليات الجمعية العمومية محمود الخطيب خالد مرتجي

