لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وذلك لتوفيق أوضاعه طبقًا لتعديلات قانون الرياضة المصري.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي علي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وشكل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لجنة قانونية متخصصة لدراسة هذه التعديلات واتخاذ ما يلزم لضمان مستقبل النادي.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي انتشار لافتات للكابتن محمود الخطيب لمطالبته بالتراجع عن قراره عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وكتب على اللافتات وجودك قرار مش اختيار.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصدر بيانا اعتذر خلاله عن الترشح في الانتخابات المقبلة نظرا لدواع صحية.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالعدول عن قرار عدم الترشح في الانتخابات القادمة.

ووصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية لإجراء تعديلات النظام الأساسي.

واستقبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي محمود الخطيب بمظاهرة حب وترحاب مطالبين إياه بالعدول عن قراره نظرا لحاجة القلعة الحمراء إلي رموزه في قادم الأيام.