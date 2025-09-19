محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجدين جديدين بمركزي سيدي سالم والحامول.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجدين جديدين بالمحافظة، وهما مسجد الرحمة بقرية السخاوي الشرقية – مركز سيدي سالم، ومسجد فاطمة الزهراء بقرية 64 الخاشعة – مركز الحامول، وسط أجواء من البهجة والسعادة من المصلين ورواد المساجد بما يشهدونه على أرض كفر الشيخ من بناء وإعمار للمساجد، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والدكتور عبدالصمد عبدالعزيز مدير إدارة الحامول شرق، والدكتور فؤاد ناجي مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، والقيادات التنفيذية.

‎وأدى خطبة الجمعة الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة وكانت تحت عنوان (النبيّ المعلِّمُ صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم) وقال إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد هو بيان سيرته العطرة صلى الله عليه وسلّم في التعليم، والتي ندرك منها أهمية طلب العلم، والسبل الصحيحة لتحصيله، وأنّه لابد من العلم والتعليم، وتجديد دوافع النجاح مع بداية العام الدراسي الجديد.

‎وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد بالمحافظة التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.