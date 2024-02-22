بحوزتهم 13 كيلو| الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين ببيع ذهب مقلد للمواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب "مقلد" وإيهام المواطنين بأنه حقيقى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 13كيلو جرام ذهب "مقلد").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.