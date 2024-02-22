إدارة ميدياما الغاني تضع الأهلي في ورطة بقرار مفاجئ|ماذا حدث؟

قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وفريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تحدد لها الساعة 6 مساءً غدًا الجمعة، أثارت إدارة الأخيرة حيرة الأهلي بطلبها عدم تأجيل المباراة على الرغم من أزمة الطائرة الخاصة ببعثة الفريق.

في خطوة غير مسبوقة، طرحت إدارة ميدياما تذاكر المباراة للبيع عبر منصاتها الرسمية، وحددت موعد المباراة بالفعل على الساعة السادسة مساءً، دون انتظار قراراً رسمياً بتأجيلها من الكاف.

تعكس هذه الخطوة الجريئة من ميدياما عدم استعداده لتأجيل المباراة، بينما يُنتظر قرار الكاف حول طلب الأهلي تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الظروف الطارئة.

إدارة ميدياما أتاحت التذاكر بأسعار مخفضة لتشجيع الجماهير على الحضور، مما يزيد من الضغط على الأهلي والكاف لحسم الموقف بشأن مصير المباراة.