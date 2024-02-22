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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثل إيران أمام العدل الدولية: الاحتلال يمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948.

وأضاف ممثل إيران في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، أن الانهاكات الإسرائيلية في القدس تقوض هوية الفلسطينيين، لافتا إلى أن بناء وتوسيع المستوطنات ونقاط التفتيش شكل نظاما للفصل العنصري وعزل الفلسطينيين.

وأشار ممثل إيران إلى أن الوضع في قطاع غزة بحسب منظمات الأمم المتحدة، كارثي و2.2 مليون يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية وهذا انتهاك للقوانين الدولية.

وطالب ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية، من دول العالم عدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي بما يُمكّنه من الاستمرار في انتهاكاته.

وقال الممثل الإيراني في مرافعته، إن هناك 250 شخصا معدل القتلى يوميا بالأراضي المحتلة، وهذا يتجاوز كل أرقام قتلى النزاعات في السنوات الأخيرة، مطالبا دول العالم اتخاذ إجراءات سريعة لوقف انتهاكات الاحتلال في غزة.

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