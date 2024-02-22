عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السبت.. افتتاح معرض "أجيال من مدرسة الإسكندرية" بمركز محمود سعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار إحتفالية مركز محمود سعيد للمتاحف بالأخوين وانلي، تنطلق تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني فعاليات النسخة الثانية من معرض (أجيال من مدرسة الإسكندرية) والذي يفتتحه الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 فى تمام الساعة 6 م بقاعتي أجيال ( 1 ، 2 ) بالمركز.


يضم المعرض أعمال أثنين وأربعون فناناً لهم حضورهم وتواجدهم على الساحة التشكيلية المصرية وتتنوع بين مجالات التصوير والرسم والنحت والحفر، ويستمر المعرض حتى 23 مارس 2024.
وصرح د. وليد قانوش .. "في نسخته الثانية يستمر معرض " أجيال من مدرسة الإسكندرية " في البحث والتوثيق في سجل الحركة التشكيلية المصرية للكشف عن جانب مهم من المشهد الإبداعي خاص بمدرسة الإسكندرية وما اسهمت به في هذا المضمار.. 

وفي هذه النسخة تستكمل أجيال مدرسة الإسكندرية بدءًا من 1980 وحتى 2000 بعدما رصدت النسخة الأولى في عرضٍ متفرد تجارب كوكبة من فناني عروس الثغر من الرعيل الأول حتى آخر دفعة في سبعينيات القرن الماضي.. وتأتي هذه العروض ضمن برنامج القطاع للاحتفاء بالفنانين الرائدين سيف وأدهم وانلي، وتمثل إثراءا للمناسبة وفرصة لمشاهدة تجارب مهمة في إطار عرض فني ملهم يحث على الدراسة والبحث والتوثيق".


العنوان : 6 ش محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية، يوميا من 9 صباحا حتى 4 مساءا عدا الاثنين والجمعة

مركز محمود سعيد وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أجيال من مدرسة الإسكندرية الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

هاني الناظر.. أسرار في حياة طبيب الجلدية الشهير وهذا المرض سبب وفاته

ترشيحاتنا

الصحة تنعى هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث

رقم قياسي.. كيف حققت مصر قفزة هائلة في الصادرات الزراعية؟

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشكل كتيبة عسكرية جديدة لحماية الحدود

وزير الشباب والرياضة يُجري اتصالات مكثفة للاطمئنان على بعثة الأهلي في غانا

صورة وروشتة.. ماذا ترك هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله عن عالمنا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

كلمات مؤثرة.. صدمة جمال شعبان بعد وفاة هاني الناظر

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ