السبت.. افتتاح معرض "أجيال من مدرسة الإسكندرية" بمركز محمود سعيد

في إطار إحتفالية مركز محمود سعيد للمتاحف بالأخوين وانلي، تنطلق تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني فعاليات النسخة الثانية من معرض (أجيال من مدرسة الإسكندرية) والذي يفتتحه الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 فى تمام الساعة 6 م بقاعتي أجيال ( 1 ، 2 ) بالمركز.



يضم المعرض أعمال أثنين وأربعون فناناً لهم حضورهم وتواجدهم على الساحة التشكيلية المصرية وتتنوع بين مجالات التصوير والرسم والنحت والحفر، ويستمر المعرض حتى 23 مارس 2024.

وصرح د. وليد قانوش .. "في نسخته الثانية يستمر معرض " أجيال من مدرسة الإسكندرية " في البحث والتوثيق في سجل الحركة التشكيلية المصرية للكشف عن جانب مهم من المشهد الإبداعي خاص بمدرسة الإسكندرية وما اسهمت به في هذا المضمار..

وفي هذه النسخة تستكمل أجيال مدرسة الإسكندرية بدءًا من 1980 وحتى 2000 بعدما رصدت النسخة الأولى في عرضٍ متفرد تجارب كوكبة من فناني عروس الثغر من الرعيل الأول حتى آخر دفعة في سبعينيات القرن الماضي.. وتأتي هذه العروض ضمن برنامج القطاع للاحتفاء بالفنانين الرائدين سيف وأدهم وانلي، وتمثل إثراءا للمناسبة وفرصة لمشاهدة تجارب مهمة في إطار عرض فني ملهم يحث على الدراسة والبحث والتوثيق".



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