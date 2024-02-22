أحياء بأكملها مُسحت من فلسطين.. القاهرة الإخبارية ترصد انتهاكات الاحتلال في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن المجازر الإسرائيلية ما زالت متواصلة، والحديث يدور على ارتقاء 97 شهيدا بجانب 132 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، والنصيب الأكبر من هذا العدوان كان في رفح الفلسطينية، وهي المدينة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة وطلب من الفلسطينيين للنزوح إليها.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن معظم الغارات استهدفت منازل لمواطنين فلسطينيين وأراضي زراعية ومسجد في مدينة رفح الفلسطينية، هذه المنازل تتنوع في المنطقة الشرقية والغربية ووسط المدينة، وأدت الغارات إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة عدد آخر نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى المستشفيات في رفح الفلسطينية لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن رفح الفلسطينية ليست الوحيدة التي تعرضت لقصف الليلة الماضية، ولكن أيضا مدينة خان يونس فلم يتوقف فيها الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب مجازره بحق المواطنين الفلسطينيين هناك، ومربعات سكنية بأكملها مُسحت عن الخريطة خلال قيام قوات الاحتلال بنسف تلك المربعات السكنية، وإطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس الرصاص باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.