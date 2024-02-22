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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسلحة ونفط وغاز.. تفاصيل العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا

بريطانيا وروسيا
بريطانيا وروسيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، عن أكثر من 50 عقوبة جديدة تستهدف الأفراد والشركات التي تدعم روسيا في حرب أوكرانيا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، فإن العقوبات تستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تساعد في توريد الأسلحة إلى روسيا مثل أنظمة إطلاق الصواريخ والقذائف والمتفجرات.

كما تستهدف العقوبات الجديدة أيضاً المصادر الرئيسية للإيرادات الروسية، وتضيق الخناق على تجارة المعادن والماس والطاقة، وتقطع التمويل روسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان الوزارة على موقعها الرسمي، إن إجراءات اليوم من شأنها أن تعطل قدرة روسيا على تجهيز جيشها بمعدات عالية التقنية والأسلحة التي تشتد الحاجة إليها، فضلاً عن منعها من إعادة ملء خزائنها الحربية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، فقد تم فرض العقوبات على كلا من: 

الشركات المرتبطة بتصنيع الذخائر مثل أنظمة إطلاق الصواريخ والصواريخ والمتفجرات وغيرها من السلع الحيوية المستخدمة في المعدات العسكرية، وهذا يشمل مؤسسة سفيردلوف المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة في صناعة الذخيرة الروسية.

المستوردون والمصنعون الروس الرئيسيون للأدوات الآلية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تصنيع أنظمة ومكونات الدفاع الحيوية التي تتراوح من الصواريخ والمحركات إلى الدبابات والطائرات المقاتلة.

تاجر النفط نيلز تروست وشركته Paramount Energy & Commodities SA، وهو على تسهيل التجارة غير المقيدة للنفط الروسي خارج نطاق عقوبات المملكة المتحدة ومجموعة السبع.

شركتي ألماس روسيتين وبافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ألروسا، أكبر شركة روسية لإنتاج الماس مملوكة للدولة، تقدر حصتها بنحو 30% في سوق الماس العالمية.

خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين أو أصحاب كبار منتجي النحاس والزنك والصلب في روسيا.

عقوبات متعلقة بالأسلحة والمعدات

مجمع الصناعي العسكري التابع لـ IIA: 14 فردًا وكيانًا مرتبطين بتصنيع الذخائر مثل أنظمة إطلاق الصواريخ والقذائف والمتفجرات والسلع الحيوية الأخرى المستخدمة في المعدات العسكرية، وهذا يشمل أكبر مؤسسة في صناعة الذخيرة الروسية.

شركة تركية تشارك في توريد الإلكترونيات الأساسية لآلة روسيا إلى شركة Fastimpex الروسية الخاضعة للعقوبات.

ثلاث شركات مقرها في الصين: Finder Technology LTD وJUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited والتي كانت تزود روسيا بالإلكترونيات الخاضعة للعقوبات؛ وشركة Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD، وهي شركة طائرات بدون طيار تنتج محركات تم العثور عليها في الطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا.

كيانان في بيلاروسيا، يعملان في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لحكومة بيلاروسيا: مصنع الميكانيكا الكهربائية الدقيقة، الذي ينتج منتجات دفاعية مختلفة، وشركة JSC Planar، التي تنتج أشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى.

ثلاثة أهداف تتعلق بشركات الأمن العسكري الخاصة التابعة لروسيا والشبكات التي تدعمها، بما في ذلك شركة PMC Redut، وهي شركة عسكرية روسية خاصة يقال إنها متورطة في تجنيد ونشر المقاتلين للخدمة إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

آنا يوريفنا لوزهانسكايا، مالكة شركة الإلكترونيات الروسية الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الأشخاص الآخرين الخاضعين للعقوبات Maxim Ermakov وNPP Istok، جزءًا من شبكة مشتريات سرية تستخدمها روسيا للحصول على التكنولوجيا الغربية المهمة. 

وشركة INKOTEKH، وهي شركة روسية مستوردة للدوائر الدقيقة والموصلات ووحدات الحوسبة ومكونات تكنولوجيا الموجات الدقيقة التي تم العثور عليها في نظام الصواريخ Kalibr الذي تستخدمه روسيا في أوكرانيا.

شركة 224 FLIGHT UNIT STATE AIRLINES ومديرها فلاديمير فلاديميروفيتش ميكيشيك للعمل في قطاع النقل في روسيا، وبحسب ما ورد شاركت الشركة أيضًا في نقل الأسلحة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى روسيا ودعم تحركات قوات فاغنر.

شركة Azia Shipping Company وIbex Shipping INC، اللتان تشاركان في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا. 

شركة Azia Shipping Holdings LTD، التي تعمل في قطاع النقل الروسي.

العقوبات المتعلقة بالنفط

تاجر النفط نيلز تروست وشركته Paramount Energy & Commodities SA، التي تسهل التجارة غير المقيدة في النفط الروسي خارج نطاق سقف أسعار النفط.

شركات الشحن Fractal Marine DMCC، وBeks Ship Management، وActive Shipping، التي تمارس أعمالها في قطاع الطاقة الروسي كجزء من أسطول الظل التابع لبوتين.

العقوبات على الغاز الطبيعي المسال

Arctic LNG 2 ومديرها أوليغ فياتشيسلافوفيتش كاربوشين. وهذا أحد الروابط الرئيسية في خطة بوتين لجعل روسيا لاعبًا رئيسيًا في مجال الغاز الطبيعي المسال

6 مديرين لشركة PJSC Novatek، التي تمتلك الأغلبية في Arctic LNG 2 وأحد الأصول الحيوية لمستقبل روسيا كقوة عظمى في مجال الطاقة: ليف فلاديميروفيتش فيودوسييف، وفاليري أناتوليفيتش كريوكوف، وفيكتور جينادييفيتش نيسترينكو، وأليكسي فيتاليفيتش أوريل، وإيرينا فيرنيروفنا جايدا، وألكسندر إيجوروفيتش ناتالينكو. .

العقوبات المتعلقة بالماس

شركتا الماس الروسيتان، OJSC Almazny Mir وJSC AGD Diamonds، وبافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Alrosa، أكبر شركة ألماس روسية مملوكة للدولة، تشير التقديرات إلى أنها تمتلك حصة 30٪ في سوق الماس العالمي.

أربعة أعضاء في مجلس إدارة شركة Alrosa، شركة الماس المملوكة للدولة في روسيا، بما في ذلك إيفجيني يوريفيتش أجوريف، وسيرجي فلاديميروفيتش بارسوكوف، وأليكسي نيكولايفيتش فيليبوفسكي، وإيجور فيتاليفيتش سوبوليف.
المعادن ذات الصلة:

أصحاب شركة أورال للتعدين والمعادن (UMMC)، وهي واحدة من أكبر منتجي النحاس والزنك في روسيا، بما في ذلك إدوارد ألكسندروفيتش تشوخليبوف، وإيجور جيناديفيتش كودرياشكين، وألكسندر فلاديميروفيتش بونين.

أناتولي ميخائيلوفيتش سيديخ - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن (OMK) - أحد أكبر منتجي أنابيب الصلب في روسيا.

إيجور فلاديميروفيتش زيوزين - رئيس مجلس إدارة شركة Mechel PAO، أكبر منتج للفولاذ والسبائك المتخصصة في روسيا.

شركتان للألمنيوم: شركة سامارا ميتالورجيكال – إحدى أكبر الشركات المنتجة للألمنيوم النهائي في روسيا؛ Kamensk-Uralskiy Metallurgicheskiy Zavod – إحدى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات الألمنيوم شبه المصنعة.

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