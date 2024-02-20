بريطانيا تكشف عن إجراءات لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

كشفت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة لحظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي، وذلك كجزء من خطة الحكومة لتقليل الاضطراب وتحسين السلوك في الفصول الدراسية.

قالت الحكومة في بيان لها إنه من المقرر أن يتم حظر الهواتف المحمولة في المدارس، حيث تدعم إرشادات الهواتف المحمولة الجديدة، مديري المدارس في حظر استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي، بما في ذلك أوقات الاستراحة.

أكدت الحكومة أن هذا التوجيه يضمن وجود نهج ثابت في جميع المدارس، وسيتم دعم المدارس لحظر استخدام الهاتف المحمول مع أمثلة لأساليب مختلفة بما في ذلك حظر الهواتف من مباني المدرسة، وتسليم الهواتف عند الوصول إلى المدرسة، وإبقاء الهواتف مغلقة بشكل آمن في المدرسة.

قالت وزيرة التعليم جيليان كيجان إن المدارس هي أماكن يتعلم فيها الأطفال، والهواتف المحمولة تمثل، على الأقل، وسيلة إلهاء غير مرغوب فيها في الفصول الدراسية.

أضافت نحن نمنح معلمينا المجتهدين الأدوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في تحسين السلوك والسماح لهم بالقيام بأفضل ما يجيدون القيام به وهو التدريس.

وفقًا لـ Ofcom، فإنه بحلول سن الثانية عشرة، يمتلك 97% من الأطفال هواتفهم المحمولة الخاصة، ويمكن أن يؤدي استخدام الهواتف المحمولة في المدارس إلى التنمر عبر الإنترنت، والتشتت، وتعطيل الفصول الدراسية، مما قد يؤدي بدوره إلى ضياع وقت التعلم.