السيطرة على حريق في زراعات النخيل بالخانكة

اندلع حريق داخل زراعات النخيل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق خلف محطة الصرف الصحي بمنطقة القلج بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بقيادة الرائد إسلام إبراهيم، والنقيب عمرو أنور، والنقيب عدنان سمير، والملازم أول مهند أيمن، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وسيارتي خزان، بالإضافة إلى خزان استراتيجي، مدعومة بسيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مساحة تقدر بـ 5 أفدنة من زراعات النخيل المجاورة لمحطة الصرف الصحي، وجارى استكمال أعمال السيطرة والتبريد، دون ورود تقارير عن وجود إصابات أو خسائر بشرية.