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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يضيق صدري.. تصريح جديد من حامد حمدان بسبب حلم اللعب للزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
علا محمد

شارك حامد حمدان نجم بتروجيت ستوري بعد أزمته مع النادي وتمسكه بالرحيل عن الفريق، والانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب اللاعب في ستوري عبر حسابه على “إنستجرام»: ”ويضيق صدري ولا ينطلق لساني".

وأكد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، أن الثلاثي عمر جابر، وعبد الله السعيد، ومحمود حمدي "الونش"، سيؤدون أدوارًا قيادية مهمة داخل الفريق بعد اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "عمر جابر هو القائد الحالي لنادي الزمالك، ويليه عبد الله السعيد، ثم الونش، وهم العناصر التي ستحمل المسؤولية داخل غرفة الملابس، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في الفريق".

وأضاف: "الزمالك متمسك بضم حامد حمدان، وكذلك اللاعب نفسه لديه رغبة قوية في ارتداء القميص الأبيض، وهو ما جعل جماهير الزمالك تتعلق به عاطفيًا".

حامد حمدان بتروجيت الزمالك إبراهيم صلاح الأهلي

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