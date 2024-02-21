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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بريطانيا تكشف عن إجراءات حظر الهواتف المحمولة في المدارس.. وواتساب يستعد لإطلاق أهم ميزة للخصوصية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أخيرًا.. واتساب يستعد لإطلاق أهم ميزة للخصوصية 

 

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب يستعد لإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية في تاريخ التطبيق، حيث سيبدأ واتساب قريبًا طرح ميزة حظر لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي.

 

تسريبات تكشف مواصفات فائقة لـ ملك الفئة المتوسطة من شاومي


كشفت تسريبات جديدة عددًا من المواصفات المميزة التي سيحصل عليها هاتف Xiaomi Civi 4 والذي تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف الفئة المتوسطة.

 

بريطانيا تكشف عن إجراءات لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس


كشفت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة لحظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي، وذلك كجزء من خطة الحكومة لتقليل الاضطراب وتحسين السلوك في الفصول الدراسية.

 

بسبب الأطفال والقاصرين.. الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا مع تيك توك


فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع منصة التواصل الاجتماعي "TikTok" تيك توك إثر اتهامات تزعم انتهاك المنصة لقواعد حماية الطفل.

 

ينافس عملاق سامسونج.. مواصفات فائقة لرائد شاومي Xiaomi 14 Ultra


تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق Xiaomi 14 Ultra الرائد حيث سيشهد الهاتف أول تقديم عالمي له في مؤتمر MWC Barcelona في 25 فبراير المقبل، حيث ستكشف الشركة عن مواصفات الهاتف الذي يعد الأفضل من بين هواتف أندرويد ويتنافس مع هواتف سامسونج الرائدة بشكل أساسي.

 

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل صديق للميزانية ببطارية 6000 مللي أمبير


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F15 5G خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يأتي الهاتف مع تصميم شبابي أنيق إلى جانب مواصفات كبيرة أبرزها بطارية ضخمة، وسعر مناسب.

 

 

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