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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات فائقة لـ ملك الفئة المتوسطة من شاومي

هاتف شاومي القادم
هاتف شاومي القادم Xiaomi Civi 4

كشفت تسريبات جديدة عددًا من المواصفات المميزة التي سيحصل عليها هاتف Xiaomi Civi 4 والذي تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف الفئة المتوسطة. 

 

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي القادم Xiaomi Civi 4 قد يحصل على مُعالج مميز من شركة كوالكوم الأمريكية من سلسلة Snapdragon 8 الأمر الذي يُعد ترقية كبيرة من معالج Dimensity 8200  الذي جاء مع الإصدار السابق من الهاتف. 

 

وسيوفر هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5X، مُتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1، كما أنه من المتوقع أن يشهد إطلاقاً في شهر مايو المقبل. 

 

ويشير التقرير إلى أن هاتف Xiaomi Civi 4 قد يكون له إصدار ذو علامة تجارية مشتركة، حيث إنه بالنظر إلى أن سابقه Xiaomi Civi 3 فقد كان لديه أيضًا نموذج يحمل علامة تجارية مشتركة لشركة Disney. 

 

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED بجودة عرض Full HD، تتميز بدقة 1.5K ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ونظام كاميرا ثلاثية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

Xiaomi Civi 4 شاومي شاومي Xiaomi Civi 4 أفضل هواتف الفئة المتوسطة

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