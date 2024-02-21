أخيرًا.. واتساب يستعد لإطلاق أهم ميزة للخصوصية

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب يستعد لإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية في تاريخ التطبيق، حيث سيبدأ واتساب قريبًا طرح ميزة حظر لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي.

وسيوفر واتساب ميزة حظر لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي، مما يعزّز خصوصية المستخدم، حيث يهدف التطبيق إلى منع المشاركة غير المصرح بها عن طريق تعطيل وظيفة لقطة الشاشة المباشرة.

ووفقًا لموقع “ تايمز أوف إنديا” فإن إطلاق الميزة يأتي في إطار إطلاق شركة ميتا، المالكة لـ واتساب خط مساعدة للتحقق من الحقائق لمواجهة تأثيرات التزييف العميق.

وبحسب موقع WABetaInfo المتتبع لميزات واتساب، فإن التطبيق قد بدأ في طرح القدرة على حظر لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي لمختبري الإصدار التجريبي من آندرويد.

ويشير التقرير إلى أنه عند محاولة التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي، يواجه المستخدمون الآن إشعارًا يمنع الإجراء، وتعمل هذه الإضافة الجديدة على تعزيز حماية الخصوصية، وإحباط المشاركة غير المصرح بها لصور الملف الشخصي دون موافقة المالك، وهو أمر موجود حاليًا.