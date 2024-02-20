ينافس عملاق سامسونج.. مواصفات فائقة لرائد شاومي Xiaomi 14 Ultra

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق Xiaomi 14 Ultra الرائد حيث سيشهد الهاتف أول تقديم عالمي له في مؤتمر MWC Barcelona في 25 فبراير المقبل، حيث ستكشف الشركة عن مواصفات الهاتف الذي يعد الأفضل من بين هواتف أندرويد ويتنافس مع هواتف سامسونج الرائدة بشكل أساسي.

ويحصل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.73 بوصة بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra كاميرات رباعية من شركة Leica بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony LYT-900 الرئيسي مع فتحة عدسة متغيرة متغيرة f/1.63 - f/4.0، وفقا لـ “gsmarena”.

كما يضم وحدات كاميرا مقربة تستخدم مستشعرات Sony IMX858 وقادرة على تقديم تقريب بصري 3.2x و تقريب بصري 5x، أما الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن عدسة فائقة الاتساع مكافئة مقاس 12 مم مع مجال رؤية يبلغ 122 درجة.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 1 تيرابايت.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5300 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات.