بسبب الأطفال والقاصرين.. الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا مع تيك توك

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع منصة التواصل الاجتماعي "TikTok" تيك توك إثر اتهامات تزعم انتهاك المنصة لقواعد حماية الطفل.

وقال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي "اليوم نفتح تحقيقًا مع منصة تيك توك بشأن الاشتباه في انتهاك الشفافية والالتزام بحماية القاصرين".

وأضاف بريتون "باعتبارها منصة تصل إلى ملايين الأطفال والشباب، فإن منصة تيك توك لها دور خاص تلعبه في حماية القاصرين عبر الإنترنت."

وفقا لشبكة "DW" الألمانية فإن التحقيق مع منصة تيك توك يأتي نظرًا للاشتباه في خرق يتعلق بقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي (DSA)، ومن المقرر أن يركز التحقيق على الإعلانات والوصول إلى بيانات النظام الأساسي والتدابير المتخذة لحماية المستخدمين من المحتوى الضار.

وتريد المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تحديد ما إذا كانت خوارزمية تيك توك يمكن أن تؤدي إلى الإدمان.

وسينظر التحقيق أيضًا في تأثير مقاطع فيديو تيك توك على عمليات التطرف، وما إذا كانت المنصة تضمن حماية القاصرين "بشكل فعال" من المحتوى غير المناسب أم لا.

ويتطلب قانون الخدمات الرقمية وجود منصات لإدارة المخاطر المختلفة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالسلامة العقلية وحقوق الأطفال، كما يحظر استخدام البيانات الشخصية للقاصرين لعرض الإعلانات المستهدفة لهم.

وفي حال تبين أن منصة تيك توك قد انتهكت قواعد تخفيف المخاطر الخاصة بالقانون، فقد تواجه المنصة غرامات تصل إلى 6٪ من إيراداتها السنوية العالمية.