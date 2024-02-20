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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل صديق للميزانية ببطارية 6000 مللي أمبير

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy F15 5G

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F15 5G خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يأتي الهاتف مع تصميم شبابي أنيق إلى جانب مواصفات كبيرة أبرزها بطارية ضخمة، وسعر مناسب. 

 

وسيتميز هاتف Galaxy F15 5G ببطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بمقدار 1000 مللي أمبير من بطارية هاتف Galaxy A15، والذي تم إطلاقه منذ فترة قليلة، كما سيدعم الشحن بقوة 25 وات عبر منفذ USB-C.    

وستلتزم سامسونج بأربعة تحديثات لنظام التشغيل و5 سنوات من تصحيحات الأمان للهاتف، كما سيحصل على ميزة "التركيز الصوتي" الذي يعزز الصوت وكذلك صوت الشخص الذي تتصل به لتصفية الضوضاء المحيطة على طرفي المكالمة.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy F15 5G بشاشة من نوع Super AMOLED بجودة +FHD قياس 6.5 بوصة تدعم معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز في الثانية، بحسب “gsmarena”.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy F15 5G كاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا مساعدة أخرى بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

 

 

 

 

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