خبير تعليم يضع روشتة لعدم تكرار واقعة رسوب طلاب طب سوهاج

أعلنت كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور.

وعقب انتشار الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت الجامعة بيان بشأن رسوب 75% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج.



قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التعليمي إن هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الأمر ولا يجب مطلقا التسرع في إصدار حكم معين على هذه الواقعة لأنها قد ترجع إلى عدة أسباب.

وتابع الخبير التعليمي أن البعض يرجع الأمر إلي حالة هؤلاء الطلاب بالثانوية العامة و إلى غياب الانضباط في امتحانات الثانوية العامة، ولكن الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى تفكير علمي وليس تفكيرا انفعاليا ومن خطوات التفكير العلمي طرح جميع الأسباب الممكنة لهذا الأمر أمام المسؤولين.

ومن هذه الأسباب: أولا.. مشاكل تتعلق بانتظام الدراسة في هذه الكلية.

ثانيا.. كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلاب.

ثالثا.. كفاية الوسائل والمعامل وتوافر المحتوى التعليمي للطلاب منذ بداية الدراسة.

رابعا.. استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرق تعليم جاذبة للطلاب.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج ، أن طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب قد أدو امتحانات الترم الأول عن طريق النظام الإلكتروني، في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، تماشيًا مع التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تطبق نظام الامتحانات الإلكترونية لضمان المصداقية والنزاهة، بدون تدخل العنصر البشري، موضح أن 825 طالب قد أدو الامتحانات بكلية الطب إلكترونيًا، ولم تشهد الجامعة أي معوقات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم عقد امتحانات الترم الأول لطلاب الدفعة الأولى بكلية الطب، في القاعات الامتحانية المجهزة بأحدث التقنيات، والتي تتضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

