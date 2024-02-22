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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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نتنياهو: سنعيد الأمن في الشمال بكل الطرق وعلى حزب الله إدراك ذلك

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حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالصواريخ

 

 


حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله إنه استهداف أيضا موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما تم استهداف ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

 

 

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