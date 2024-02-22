حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله أنه استهداف أيضا موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما تم استهداف ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏