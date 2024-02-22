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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ 

وقال حزب الله أنه استهداف أيضا موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما تم استهداف ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم

حزب الله يقصف موقعا في مزارع شبعا المحتلة

حزب الله لبنان مستوطنة كريات شمونة الاحتلال الاسرائيلي مستوطنة كفر يوفال موقع رويسات العلم مزارع شبعا

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