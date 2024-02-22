طلاب الإرشاد السياحي بجامعة مدينة السادات يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

شارك طلاب قسم الارشاد السياحى، بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات اليوم الخميس، فى احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبو سمبل بجنوب مصر، حيث تحدث هذه الظاهرة مرتين فى العام: يوم ٢٢ أكتوبر؛ ويوم ٢٢ فبراير (يومي ميلاد الملك وتتويجه على عرش مصر) ، وذلك ضمن الزيارة العلمية لقسم الإرشاد السياحي لمدينتي الأقصر وأسوان في الفترة من ١٧ -٢٣ فبراير ٢٠٢٤ .

تضمنت الزيارة العلمية زيارة معابد البر الشرقى(معبد الكرنك ومعبد الأقصر)؛ معبد الدير البحرى حتشبسوت؛ معبد رمسيس الثالث بمدينة هابو؛ معبد الرامسيوم؛ وادى الملوك ووادى الملكات؛ دير المدينة؛ مقابر النبلاء والأشراف؛ معبد إدفو ومعبد كوم أمبو ومعبد جزيرة فيلة ومتحف الأقصر ومتحف النوبة .

وذلك تحت رعاية الدكتوره شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى عزمى عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة مروة فوزى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف كل من: الدكتور ماهر همام، والدكتور خالد يونس، والدكتور محمود عبد المنعم، والدكتور حمادة حسين، وسيد الجزار، وكريمة الصيفي، وسارة محمد . وأشاد الطلاب والطالبات بالأثر الإيجابي لتلك الزيارات العلمية وتلك الظاهرة "تعامد الشمس للملك رمسيس الثاني" فى دعم قطاع السياحة ومستقبلهم المهني شاكرين إدارة جامعة مدينة السادات وإدارة كلية السياحة والفنادق على رعايتهم ودعمهم المستمر.