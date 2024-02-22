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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يقلق العدو.. الحوثي يعلن إدخال سلاح جديد في ترسانته

ارشيفي
ارشيفي


أكد  قائد حركة أنصار الله “الحوثيين عبد الملك الحوثي أنه تم إدخال سلاح الغواصات في المواجهة في البحر الأحمر، مضيفا "سلاح يقلق العدو."

وقال الحوثي في كلمة له : “عملياتنا على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مسيرة.

وكان الحوثي في وقت سابق من اليوم أفاد بأنّ عدد السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي 48 سفينة، لافتا إلى أنّ جبهة اليمن تتجه إلى التصعيد في العمليات مقابل توجه العدو إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة.

وقال قائد حركة أنصار الله “الحوثيين” عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن قلة هم من وقفوا بشكل حقيقي نصرة لغزة وفلسطين.

ولفت الحوثي إلى أنه لا يوجد تحرك حقيقي من دول العالم لوقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة مصرة على دعم الإبادة الجماعية في غزة والتجويع الممنهج لأهالي قطاع غزة.

وأوضح الحوثي أن مظلومية الشعب الفلسطيني واضحة للجميع ورغم ذلك لم تتحرك الدول الكبرى لوقفها.

 

وقال الحوثي، إن هناك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة يتضورون جوعاً ويناشدون أبناء أمّتهم بجوعهم ومعاناتهم، مضيفاً أن تعليق برنامج الغذاء العالمي أنشطته في ظل المستوى المؤلم جداً من المعاناة والجوع في غزة يكشف طبيعة دوره.

وأكد الحوثي، أن واشنطن حوَّلت دور مجلس الأمن وأعاقت دور الأمم المتحدة في أي اتجاه إنساني لصالح الشعوب المستضعفة.

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