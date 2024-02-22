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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر يحقق انتعاشة اقتصادية

النائب محمد رضا
النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يساهم في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، وكذلك يعزز جهود الدولة في تفعيل سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة وتشجيع القطاع الخاص.

 

وقال البنا فى بيان صحفى له، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية.

 

وأشار إلى أهمية تأكيد مجلس الوزراء بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكداً أنها فرصة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة وسد الفجوة الدولارية، وكذلك خطوة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة.

 

ولفت البنا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، مشيداً بتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

 

وأشار إلى أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

الإقتصاد المصرى الاستثمارات الأجنبية المباشرة العملة الصعبة سياسة ملكية الدولة مجلس الوزراء

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