حقك تنظمي: تقديم الخدمة لـ 44 ألف منتفعة بالشرقية خلال 4 أيام

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه بعد انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، يوم الأحد الماضي، بإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، قدمت الفرق الطبية في يومها الرابع بالمرحلة الأولى للحملة الخدمة الطبية لـ ١٠١٣٨ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٩٦١ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٤٤٦٤٧ سيدة خلال ٤ أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٣٢٨١٩ سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة وفقاً لخطة الحملة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ١٨-٢٨ فبراير ٢٠٢٤ على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٨ حتى ٢٢ فبراير، وتضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد".

وأضاف "مسعود" أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال ٢٣٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و٣٠٣ ممرضة، و ٤١٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

من جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية،الي أن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ستنطلق في باقي الإدارات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ١٩ إدارة، خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، كفر صقر، ههيا، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الصالحية الجديدة، القرين، صان الحجر".

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