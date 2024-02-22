عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقك تنظمي: تقديم الخدمة لـ 44 ألف منتفعة بالشرقية خلال 4 أيام

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه بعد انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، يوم الأحد الماضي، بإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، قدمت الفرق الطبية في يومها الرابع بالمرحلة الأولى للحملة الخدمة الطبية لـ ١٠١٣٨ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٩٦١ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٤٤٦٤٧ سيدة خلال ٤ أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٣٢٨١٩ سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة وفقاً لخطة الحملة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ١٨-٢٨ فبراير ٢٠٢٤ على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٨ حتى ٢٢ فبراير، وتضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد".

وأضاف "مسعود" أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

لتقديم الدعم المجتمعي.. محافظ الشرقية يبحث تدشين وإطلاق مبادرة الثقافة حياة بالمحافظة

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال ٢٣٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و٣٠٣ ممرضة، و ٤١٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

من جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية،الي أن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ستنطلق في باقي الإدارات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ١٩ إدارة، خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، كفر صقر، ههيا، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الصالحية الجديدة، القرين، صان الحجر".

abb3b364-917e-41fb-81cf-bce43b39c63f
abb3b364-917e-41fb-81cf-bce43b39c63f
c81a41ab-fe9a-4ffd-bb45-e1caf57eb94a
c81a41ab-fe9a-4ffd-bb45-e1caf57eb94a
e68862e5-3541-4d40-ab7b-a7f864ef6f12
e68862e5-3541-4d40-ab7b-a7f864ef6f12
الأسرة والصحة الإنجابية الأسرة والصحة الحملة التنشيطية السيدات المستهدفة العاشر من رمضان الكشف الطب المرحلة الاولي الوسائل المتاحة النساء والتوليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

مليون دولار ويبقى في الأهلي .. صفقة نارية محتملة بالمارد الأحمر

ترشيحاتنا

مناسك العمرة بالتفصيل.. والمحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء

أبرزها وقف تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان.. الحكومة تقر حزمة قرارات

صفقة الاستثمار الكبرى.. خبراء: انفراجة اقتصادية مرتقبة والدولار في السوق السوداء سينهار

أكثر من 10.. انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. طلب مفاجئ من محام في رشوة مسئولين وزارة الري

غرامات وحرمان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

فيديو

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ