شاهد.. الحالة المرورية على دائري المنيب

رصدت كاميرا موقع “صدى البلد” حالة المرور اليوم، الخميس، على الطريق الدائري القادم من منطفة الهرم والمتجه الى المعادى والتجمع .

واستقرت حالة المرور اليوم على الطريق الدائري بدون وقوع حوادث أو بلاغات بمؤثرات على الطريق لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حيث تسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر بدون مؤثرات من حالة الطقس أو حوادث الطرق على الدائري الأوسطي.

وتشهد حالة المرور اليوم استقرارا بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة بدون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة، حيث لم ترصد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، مع استقرار حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.