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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أطباء بلا حدود: نشعر بقلق بالغ إزاء العنف بحق المدنيين في غزة

غزة
غزة

أكد السكرتير العام لمنظمة أطباء بلا حدود، على شعورهم بالقلق البالغ إزاء القتل والعنف بحق المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

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وتابع السكرتير العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»: «يجب العمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، مندداً بالهجوم على نظام الرعاية الصحية في القطاع وأنه هجوم ضد الإنسانية.

وأضاف: «القوات الإسرائيلية تهاجم قوافلنا في غزة، وهذه الهجمات أصبحت نمطاً متكررًا»، مشيرة إلى عدم وجود أسرة أو أدوية أو إمدادات كافية في مستشفيات قطاع غزة، وفقًا لـ السكرتير العام لأطباء بلا حدود.


واختتم: «الأطفال في غزة يعانون صدمات نفسية جراء القصف الإسرائيلي جعلتهم يفضلون الموت على البقاء أحياء تحت العدوان».
 

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