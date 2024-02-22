الجيوب الإنسانية.. رويترز تكشف خطط إسرائيل لإيجاد بديل لـ حماس في غزة

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن تل أبيب تسعى إلى الحصول على فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة حماس لإدارة الشؤون المدنية في مناطق قطاع غزة المصممة لتكون بمثابة أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب.

ويقول المسؤول الإسرائيلي إن "الجيوب الإنسانية" المخطط لها ستكون في مناطق قطاع غزة التي تم طرد حماس منها، لكن نجاحها النهائي سيتوقف على تحقيق إسرائيل لهدفها المتمثل في تدمير الحركة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال المسؤول لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية" لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن حماس ستطلق رصاصة في رأسه”.

ويضيف المسؤول أن الخطة "قد تتحقق بمجرد تدمير حماس ولا تشكل تهديدا لإسرائيل أو لسكان غزة".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أيضًا أن السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية، سيتم منعها أيضًا من المشاركة في "الجيوب الإنسانية" بسبب عدم إدانتها هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأوضح المسؤول: “كل من شارك، أو حتى فشل في إدانة، 7 أكتوبر مستبعد”، ومع ذلك، يقول المسؤول، إن إسرائيل ستكون مستعدة للنظر في شركاء "الجيب الإنساني" الذين لديهم صلات سابقة بحركة فتح المهيمنة في السلطة الفلسطينية.