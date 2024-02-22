نميرة نجم: كلمة الصين الأقوى في مرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية

قالت السفيرة نميرة نجم ، عضو الدفاع القانوني عن فلسطين امام محكمة العدل ان كلمات الدول اليوم كانت داعمة للدولة الفلسطينية ، موضحة ان اقوى كلمة كانت لسان ممثل دولة الصين .

وتابعت نميرة نجم ، خلال لقاء لبرنامج " اليوم " عبر " زووم " والمذاع على " دي ام سي " ، أن كلمة المممثل الصيني اوضحت الكثير من المهترات التي تاتي خارج الصندوق حول ما يحدث بالاراضي الفلسطينية .

واردفت : ان كلمة مصر امام محكمة العدل الدولية عبرت عن الثوابت المصرية بخصوص القضية الفلسطينية ، وحق تقرير المصير وعدم مشروعية الاحتلال .

تابعت : المرافعة المصرية امام محكمة العدل الدولية كانت مستفيضة ، وتبرز الملامح الرئيسية التط تدعم الموقف الفلسطيني.